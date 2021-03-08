Сумские биатлонисты провалили спринт на Кубке мира В чешском Нове-Место стартовал девятый этап Кубка мира.

Невероятную скорость с самого старта начал демонстрировать лидер Кубка мира Йоханнес Бё. Но ураганный темп сыграл с норвежцем злую шутку: два промаха на лежке превратили главного фаворита в глубоко догоняющего. А учитывая довольно умеренную ветровую обстановку и большое количество нулей на рубежах, шансы Йоханнеса на победу сразу растаяли. Все, чего достиг Бё пулеметной стрельбой в стойке – девятое место на финише, пишет biathlon.com.ua.

Чуть раньше младшего брата на трассе появился Тарьей Бё, который стартовал вторым и был ориентиром для всех соперников. Сегодняшний спринт Тарьей провел почти идеально: два чистых огневых рубежа, место в пятерке лучших по скорости… Но слишком ранний стартовый номер в итоге стал роковым для норвежца.

Лишь один соперник сумел обойти результат Бё-старшего на финише. Но именно этот один лишил норвежца победы. Кантен Фийон Майе до сегодняшнего дня четырежды побеждал в Кубке мира, но всегда это были контактные гонки с четырьмя огневыми рубежами – персьюты и масс-старты. И вот, наконец, и спринтерская вершина покорилась французу! Так же, как и Тарьей, закрыв все мишени, Кантен опередил соперника на финише на 11 секунд.

Чуть было не подвинул норвежца еще ниже итальянец Лукас Хофер, для которого текущий сезон рисковал стать вторым подряд без личных подиумов. Но в спринте Лукасу удалось «размочить» затянувшуюся сухую серию: наконец-то у Хофера сошлись скорость и точная стрельба, и на финише он остался третьим, позади Тарьея Бё всего в трех секундах.

Ну а главная интрига сезона была поддержана Стурлой Легрейдом. На второй огневой рубеж вице-лидер Кубка мира пришел с лучшим графиком, и с учетом неудачной гонки Йоханнеса Бё, мог претендовать даже на то, чтобы перехватить желтый биб! Но промах в стойке вынудил дерзкого дебютанта отложить амбициозные планы. Хотя главную задачу – опередить Йоханнеса – он выполнил: на финише результат Стурлы оказался на 14 секунд лучше. И что еще более важно – между двумя дуэлянтами общего зачету уместилось трое соперников, позволивших Легрейду сократить дистанцию до первого места всего до 25 очков! Какая же концовка сезона ожидает всех нас!!!

Судя по выступлениям украинских ребят, остатки пика формы, достигнутого к чемпионату мира, иссякли на прошлой соревновательной неделе. К сожалению, сегодня наши биатлонисты много уступали чистым ходом. Единственный из украинцев, кто уступил на дистанции менее минуты, не сумел подкрепить скорость точной стрельбой. Дмитрий Пидручный заработал по кругу штрафа на каждом из рубежей и с 35-м результатом набрал кубковые очки.

Артем Прима начал гонку очень оптимистично – классным разгоном на первой отсечке. Но затем наш спортсмен начал много проигрывать на трассе, и даже два чистых огневых рубежа не позволили попасть в зачетную зону – 43-й.

Сумчане Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Артем Тищенко стреляли с переменным успехом, но на финише показали почти идентичное время – и все мимо не только кубковых очков, но и гонки преследования.

Завтра этап в Нове-Место продолжится женским спринтом.

Спринт. Мужчины

1. Кантен Фийон Майе (0+0) 22:07,2

2. Тарьей Бё (0+0) +11,3

3. Лукас Хофер (0+0) +14,8

...

35. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:32,9

43. Артем Прима (0+0) +1:47,8

86. Богдан Цымбал (1+2) +2:45,2

87. Антон Дудченко (0+2) +2:45,8

93. Артем Тищенко (0+1) +3:05,1