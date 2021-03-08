На Сумщине полиция разыскала и вернула несовершеннолетнего парня родителям

На розыск без вести пропавшего подростка был ориентирован личный состав полиции. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией парня были разосланы по всем территориальным подразделениям полиции области.
В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители нашли пропавшего мальчика, который гулял по улицам города. Парня доставили по месту жительства. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. В отношении него противоправные действия не совершались.
С беглецом полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Напомним: это уже второй его побег за последние несколько дней.