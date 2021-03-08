На Сумщине полиция разыскала и вернула несовершеннолетнего парня родителям 10 марта в полицию обратилась мать 14-летнего жителя Шостки с сообщением о том, что ее сын ушел из дома и не вернулся.

На розыск без вести пропавшего подростка был ориентирован личный состав полиции. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией парня были разосланы по всем территориальным подразделениям полиции области.

В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители нашли пропавшего мальчика, который гулял по улицам города. Парня доставили по месту жительства. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. В отношении него противоправные действия не совершались.

С беглецом полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Напомним: это уже второй его побег за последние несколько дней.