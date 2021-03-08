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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:02445

Сумчанка сдала копам пьяного соседа, который «воспитывал» сына ором (видео)

На линию 102 поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ругает своего несовершеннолетнего сына на улице Сумско-Киевских дивизий.

Приехав на место происшествия, у подъезда, патрульных встретила заявительница. Она рассказала, что стала свидетелем, как отец начал кричать на мальчика. Мужчина был агрессивным и с признаками сильного алкогольного опьянения. Да и сам парень боялся идти домой и оставаться с отцом наедине, ведь когда тот выпивает, то часто кричит на него.

Действительно, патрульные с первых минут общения и сами убедились, что ребенка оставлять с отцом опасно. Поэтому инспекторы начали поиски родных, которые могли бы забрать парня к себе. К сожалению, учитывая семейные конфликты, мальчика под опеку передать было некому. К счастью, удалось связаться с классным руководителем школьника. Вместе с работниками ювенальной превенции они приняли решение передать ребенка врачам, где он бы находился в безопасности.

В дальнейшем информацию о событии стражи порядка передали соответствующим службам, которые и будут принимать дальнейшее решение.

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