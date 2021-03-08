Сумчанка сдала копам пьяного соседа, который «воспитывал» сына ором (видео)

Приехав на место происшествия, у подъезда, патрульных встретила заявительница. Она рассказала, что стала свидетелем, как отец начал кричать на мальчика. Мужчина был агрессивным и с признаками сильного алкогольного опьянения. Да и сам парень боялся идти домой и оставаться с отцом наедине, ведь когда тот выпивает, то часто кричит на него.
Действительно, патрульные с первых минут общения и сами убедились, что ребенка оставлять с отцом опасно. Поэтому инспекторы начали поиски родных, которые могли бы забрать парня к себе. К сожалению, учитывая семейные конфликты, мальчика под опеку передать было некому. К счастью, удалось связаться с классным руководителем школьника. Вместе с работниками ювенальной превенции они приняли решение передать ребенка врачам, где он бы находился в безопасности.
В дальнейшем информацию о событии стражи порядка передали соответствующим службам, которые и будут принимать дальнейшее решение.