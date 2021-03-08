В сумской многоэтажке произошел пожар В Сумах 11 марта около 15.30 произошел пожар в доме на ул. Ивана Сирко, 33/1.

На четвертом этаже горели домашние вещи в кладовке, сообщил представитель ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка, пишет Суспільне.

По его информации, в подъезде было сильное задымление. Спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. Жители подъезда вышли из дома сами. Помощь понадобилась 5-летней девочке. Она испугалась и осталась на шестом этаже. Спасатели вынесли ее во двор, где ее ждала мама.

Травмированных на пожаре нет. На месте работали 4 машины ГСЧС. В 16.22 пожар был потушен, рассказал Стрилка.

Площадь возгорания составила 5 кв. Причины пожара устанавливаются.