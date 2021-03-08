Чего ждать сумчанам от погоды?

Во второй половине дня 12 марта ожидается небольшой снег, местами метель, на дорогах местами гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 0 ..- 5 °С.
13 марта: ночью снег, местами метель, днем небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1 ..- 6 °С, днем +2 .. + 7 °С.
14 марта: ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -4 .. + 1 °С, днем +2 .. + 7 °С.