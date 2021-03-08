На Кролеветчине из-за коронавируса продолжили дистанционное обучение в школах Сегодня, 11 марта, состоялось заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кролевецкого горсовета, где рассматривались вопросы по ситуации по заболеваемости COVID-19 в Кролевецкой громаде.

По данным Конотопского отдела ГУ «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» с начала года на последние сутки в Кролевецкой громаде обнаружено 619 случаев заболевания COVID-19. Увеличилось количество заболеваний в с. Спасское, с. Камень, с. Мутин, зафиксировано единичные случаи во многих селах громадах.

Учитывая ситуацию на Кролеветчине, продолжается усиление проведения в полном объеме жестких карантинных и противоэпидемических мероприятий.

Согласно решению комиссии, для предотвращения распространения заболевания на территории Кролевецкой территориальной громаде было принято решение - с 13 марта по 19 марта 2021 года продолжить дистанционную форму обучения:

- в 1-11 классах учебных заведений, дошкольного образования, внешкольного образования, кружковые занятия в учреждениях культуры Кролевецкой громады;

- в Кролевецкой детской школе искусств, кроме индивидуальных занятий;