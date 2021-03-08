В Шостке снова сбежал из дома 12-летний подросток Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего подростка Артема Костюкова.

10 марта парень ушел из дома и до сих пор обратно не вернулся.

Сегодня об исчезновении своего сына в полицию сообщила мать подростка. По ее словам, парень ушел из дома еще вчера вечером, однако предупредил, что ночевать будет у своего товарища. Сегодня женщина пыталась связаться с сыном по мобильному телефону, но его гаджет не отвечает. Кроме того, выяснилось, что он у друга не ночевал.

На вид Артему 12 лет, ростом около 150 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы и светлые глаза.

Был одет в серую куртку и черные брюки с красными буквами. На голове была синяя шапка, обут в черные кроссовки. При себе имел серую барсетку.

На розыск без вести пропавшего подростка ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией парня разослано во все отделы и отделения полиции области.

Правоохранители призывают всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Артема Костюкова, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефонам: 066-750-23-79, 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.