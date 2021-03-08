Новий пам'ятник Героям Небесної Сотні в Сумах не взяли на баланс міста

Цей пам’ятник (як і кам’яна брила, що була на цьому місці раніше), нині безгосподарний об’єкт. Про це Суспільному сказав директор департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Юрій Клименко.
За його словами, дитячий майданчик, збудований у сквері, забрали на утримання, а сам пам’ятник – ні. Юрій Клименко розповів, що компанія, яка встановлювала меморіал, має звернутися до департаменту з проханням взяти його на облік.
Ми зателефонували до керівництва акціонерного товариства «Технологія». з питанням,чи будуть вони просити міську раду взяти меморіал на утримання і догляд. Маркетолог підприємства Тетяна Ващенко сказала, що вони не знали про те, що потрібно звертатися до міської ради, аби пам’ятник забрали на баланс. Зараз це питання з’ясовують.
Ідея встановити пам’ятник Героям Небесної Сотні у Сумах з’явилась у 2014 році. За цей час відбулось кілька конкурсів на ідею пам’ятника, за результатами яких конкурсна комісія не могла обрати кращий варіант.
У 2017 році на конкурсі переміг архітектор Володимир Биков, але відкликав свій проєкт через публічну критику.
Вдруге конкурс оголосили у березні 2018 – тоді на розсуд журі представили 10 ескізів. Переможця також не змогли визначити й конкурс скасували.
З лютого 2017 року у сквері Небесної Сотні на вулиці Петропавлівській лежала кам’яна брила з написом "Тут буде пам’ятник Героям Майдану".
Сквер на честь Героїв Небесної Сотні перейменували у лютому 2016 року, раніше він носив ім’я Івана Федька, за рік потому, у лютому 2017 року у сквері демонтували погруддя, яке стояло там із другої половини ХХ століття.
Пам’ятник Небесній Сотні 8 м заввишки з 'явився у жовтні 2020 року. Його автор - український скульптор Катіб Мамедов. Проєктну документацію для будівництва (за майже 170 тис. грн) виконав архітектор Юрій Харченко.
Пам'ятник та дитячий майданчик встановили за кошти групи компаній "Технологія", а облаштування скверу взяла на себе міська рада.