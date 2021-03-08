Новий пам'ятник Героям Небесної Сотні в Сумах не взяли на баланс міста Бронзова споруда з гранітним постаментом на честь Героїв Небесної сотні з’явилась в Сумах у жовтні 2020 року коштом групи компаній “Технологія”.

Цей пам’ятник (як і кам’яна брила, що була на цьому місці раніше), нині безгосподарний об’єкт. Про це Суспільному сказав директор департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Юрій Клименко.

За його словами, дитячий майданчик, збудований у сквері, забрали на утримання, а сам пам’ятник – ні. Юрій Клименко розповів, що компанія, яка встановлювала меморіал, має звернутися до департаменту з проханням взяти його на облік.

Ми зателефонували до керівництва акціонерного товариства «Технологія». з питанням,чи будуть вони просити міську раду взяти меморіал на утримання і догляд. Маркетолог підприємства Тетяна Ващенко сказала, що вони не знали про те, що потрібно звертатися до міської ради, аби пам’ятник забрали на баланс. Зараз це питання з’ясовують.

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