У Сумах відкрили музейну виставку до ювілею земляка Федора Уманця П’ятого березня минуло 180 років від дня народження українського письменника, історика, публіциста, соціолога, держслужбовця й громадського діяча Федора Уманця.

У Сумському обласному краєзнавчому музеї експонується малоформатна виставка «Родина Уманців: мовою документів з фондового зібрання краєзнавчого музею», присвячена цій пам’ятній даті.

На виставці представлені унікальні документи відомої на Глухівщині родини, датовані 1794 – 1864 рр., які висвітлюють факти біографії дідуся, батька, братів та матері найвідомішого представника цього роду – Федора Уманця. Він виконував обов’язки голови Глухівської повітової земської управи (1887 – 1895) і Чернігівської губернської земської управи (1895 – 1901). За час роботи як державний службовець розгорнув активну діяльність, спрямовану на розвиток освіти, медицини, сільського господарства тощо. Чимало зусиль доклав для створення й облаштування Музею українських старожитностей у Чернігові.

Федір Уманець - автор публіцистичних статей про українсько-польські відносини, народну освіту, землеволодіння, фундаментальних праць з історії України. Особливу вагу має монографія «Гетьман Мазепа» (1897), в якій автор, використовуючи архівний матеріал (зокрема зі збірок П. Дорошенка і Марковичів), уперше в новітній українській історіографії дав спробу позитивної характеристики Мазепи як людини й державного діяча.