Сумские биатлонистки с медалями чемпионата Украины и универсиады 11 марта на юношеском чемпионате Украины по биатлону среди прошли спринты среди девушек.

Во второй день соревнований в Тысовце сумские биатлонистки завоевали три медали. Чемпионкой среди младших девушек стала Полина Пцуко, пятой была Юлия Бокова, седьмой – Ирина Шевченко, девятой – София Тихонова. Среди средних девушек «бронза» у Анны Дедушевой, седьмое место за Ксенией Приходько, восьмое – Ксенией Кравченко. У старших девушек Валерия Мартыненко стала третьей, Алина Еременко – четвертой, Ева Мартыненко – пятой, Екатерина Мурза – седьмой.

Одновременно проходит Всеукраинская универсиада по биатлону. Здесь у нас две медали: среди старших девушек «золото» у Валерии Мартыненко, «серебро» у ее сестры Евы.