На Сумщине взят под стражу подозреваемый в убийстве сестры По ходатайству Роменской местной прокуратуры решением суда 10 марта 42-летнему подозреваемому в убийстве сестры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло в пгт Недригайлов Роменского района. К 44-летней женщине пришел ее брат, между ними возник спор якобы из-за земельного участка, во время которого мужчина кухонным ножом дважды ударил женщину в живот. А когда понял, что сестра умерла, положил тело в багажник авто, выехал за пределы населенного пункта, где облил транспортное средство бензином и поджег его.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.