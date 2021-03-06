В Шостке должника избили, ограбили и изнасиловали палкой Шокирующее событие произошло в Шостке, в микрорайоне Капсюль, в ночь с 25 на 26 января.

По неподтвержденной информации, домой к 52-летнему мужчине, который живет один, пришли двое молодых людей, примерно 30-летнего возраста. Он, якобы, был должен им 500 гривен, а в этот день (о чем те знали) получил на работе аванс. Били и требовали деньги. От очередного удара мужчина потерял сознание, а очнулся уже утром. Сколько над ним издевались - не знает. Но мужчину изнасиловали, вероятно, палкой или ножкой от стула. Сейчас пострадавший в больнице. Ему диагностировали острый гнойный парапроктит, разрыв прямой кишки.

В социальных сетях неравнодушные объявили сбор средств на операцию и лечение мужчины. И сейчас сообщают, что руководство Шосткинского ЦРБ и городской голова Николай Нога оказали поддержку в лечении.

Поэтому оказать помощь все неравнодушные могут только на бытовые нужды, поскольку мужчина сейчас не может работать. Карта Монобанка для помощи пострадавшему: 5375 4141 2536 1831 (Ирина Андреевна Патланова, знакомая потерпевшего, ему помогает).

Впоследствии в комментариях в социальных сетях появилась информация и о том, что один из обидчиков после тоже был избит.

По данным Шосткинского районного управления полиции, данный факт зафиксирован. Проводятся необходимые следственные действия. В интересах следствия подробности не разглашаются, пишет Шостка.инфо.