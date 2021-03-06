Ботулизм, который подозревали у жителя Сумщины, не подтвердился

Через некоторое время у него началась тошнота, рвота, в глазах двоилось. Сначала мужчина обратился к своему семейному врачу ЦМПСП, пишет Неделя.

Поскольку он сообщил, что употреблял консервы, причем специфические симптомы указывали на возможность именно этого заболевания, то врач поставил диагноз «ботулизм под вопросом» и направил пациента в стационар.

Конечно, сразу на исследование в областной лабораторный центр был направлен и биологический материал.

Такой анализ делают 4 дня. В это время глуховские врачи проводили мужчине антитоксическую терапию. Медики видели, что его состояние не является критическим, поэтому не спешили вводить сыворотку, пока не придет анализ.

Как сообщила начальник лабораторного центра Марина Матвиенко, утром 9 марта поступили результаты анализа, ботулизм не подтвердился.

Пациента перевели на лечение в другое отделение для установления причин ухудшения его состояния.