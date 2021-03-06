На Сумщине пожарные 5 часов тушили возгорание жилого дома (видео)

О пожаре сообщил сосед, который увидел охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 39-го государственного пожарно-спасательного поста и отделения дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля и перекрытие по всей площади, стены одной из квартир на площади 25 кв. м, четыре окна, двери и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.
В 18:00 возгорание локализовали, а в 22:35 - потратив на тушение почти 17 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.