На Сумщине дали 3 года сыну за издевательства над матерью и кражи Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 42-летнего мужчины, который систематически издевался над матерью и совершил несколько краж.

Установлено, что ранее неоднократно судимый и нигде не работающий глуховчанин проживает с матерью. Злоупотребляя спиртным, мужчина почти ежедневно оскорблял и унижал женщину, в частности, приставлял нож к горлу и требовал деньги. Когда женщина отказывала, то похищал из дома ценные вещи для продажи. Обвиняемый обворовывал не только родную мать, но и других людей.

В суде мать обвиняемого просила лишить его воли, рассказала, что сын оскорбляет ее уже 24 года. По приговору суда мужчина осужден к 3 годам 3 месяцам лишения свободы (ст. 126-1 и ч. 2, ч. 3 ст. 185 УК Украины). В настоящее время решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.