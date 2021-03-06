Жители Шостки стали жертвами фейковых банкиров Трое жителей Шостки подверглись провокации неизвестных телефонных собеседников, которые назвались сотрудниками банка, и предоставили им конфиденциальную информацию по своим банковским карточкам.

На мобильный телефон 38-летнего жителя Шостки позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником банка. Он рассказал мужчине, что его карта заблокирована из-за подозрительных транзакций. Чтобы клиент и в дальнейшем мог беспрепятственно пользоваться своим финансовым документом, «банкир» попросил назвать ему номер банковской карты и коды, которые придут ему на телефон в смс-сообщении. Шосткинец выполнил просьбу.

Об исчезновении со своего счета более 22 000 гривен он узнал только через неделю, когда решил рассчитаться карточкой в магазине. В банке ему объяснили, что ему звонили мошенники.

Пострадавший объясняет, что хорошо знал о такой мошеннической схеме, более того, предупреждал о таких звонках аферистов своих близких и друзей. Однако в тот момент он и сам поверил телефонном собеседнику.

Таким же образом осталась без 8199 гривен и 49-летняя жительница Шостки, которая назвала в телефонном разговоре псевдобанкирам конфиденциальную информацию по своей банковской карте.

Еще одна 52-летняя жительница Шостки под тем же предлогом предоставила «банкиру» доступ к своей финансовой странице. После этого необдуманного поступка с ее счета злоумышленники сняли 39 000 гривен.

По всем фактам в полиции проводят оперативные мероприятия по установлению лиц мошенников.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды с смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации, восстановления действия банковской карты - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.