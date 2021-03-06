В Сумах боролись пляжники 9-11 марта в Сумах в «Центре пляжного волейбола» Сумского государственного университета прошли Всеукраинские соревнования среди учащихся по пляжной борьбе.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Одесской, Николаевской, Донецкой, Сумской, областей и г. Киев.

Юноши и девушки в двух возрастных категориях 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р. боролись за призовые награды, показали свой спортивный характер и волю к победе.

Общекомандное места распределились следующим образом:

В возрастной категории 2006-2007 гг. р.:

1 место - Сумская область

2 место - Донецкая область

3 место - г. Киев

В возрастной категории 2008-2009 г.р.:

1 место - Сумская область

2 место - Николаевская область

3 место - Одесская область