В Сумах боролись пляжники

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Одесской, Николаевской, Донецкой, Сумской, областей и г. Киев.
Юноши и девушки в двух возрастных категориях 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р. боролись за призовые награды, показали свой спортивный характер и волю к победе.
Общекомандное места распределились следующим образом:
В возрастной категории 2006-2007 гг. р.:
1 место - Сумская область
2 место - Донецкая область
3 место - г. Киев
В возрастной категории 2008-2009 г.р.:
1 место - Сумская область
2 место - Николаевская область
3 место - Одесская область