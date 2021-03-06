Экс-главу Тростянецкого лесхоза признали невиновным в растрате при покупке портретов Януковича Суд оправдал бывшего директора ГП «Тростянецкое лесное хозяйство» от обвинений в растрате средств при покупке портретов экс-президента Виктора Януковича

Об этом пишет 368.media cо ссылкой на приговор Ахтырского суда.

В марте 2011 года, после избрания Януковича президентом, на заседании коллегии Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, начальник управления по поручению председателя Государственного лесного агентства лесных ресурсов Виктор Сивец рекомендовал обеспечить административные и производственные помещения лесхозов государственной символикой.

В мае 2011 года директор ГП «Тростянецкое лесное хозяйство» заключил договор с ООО «О.П.С.» на поставку товара. Для 19 служебных помещений предприятия была закуплена следующая сувенирная продукция: герб малый по цене 780,83 грн. в количестве 19 штук, герб леса по цене 780,83 грн. в количестве 19 штук, фото Президента (размером 24 × 18 см) по цене 125 грн. в количестве 39 штук, фото Президента (размером 50 × 37 см) по цене 291 гривна 67 копеек в количестве 14 штук — на общую сумму 46356 грн. с НДС.

Но достоверно зная, что ГП «Тростянецкое лесное хозяйство» располагает 19 служебных кабинетов, директор приобрел в ООО «О.П.С.» еще лишние 20 фотографий президента по цене 125 гривен за штуку на сумму 2,5 тыс. гривен и оплатил их за счет средств предприятия.

Еще в сентябре 2011 году экспертиза КНИДСЕ по заказу СБУ, показала, что символику купили якобы по завышенным ценам. Согласно заключению комиссионной судебно-товароведческой экспертизы, рыночная стоимость сувенирной продукции состоянию на июль 2011 года составляла: настенный Малый Государственный герб — 500 гривен; настенный Герб Госагентства лесных ресурсов (Малый государственный Герб) — 500 гривен; настенный цветной фотопортрет Президента Януковича обрамлен прямоугольной рамкой из древесины (размеры: рамки 56×42 см, размера подложки обратной стороны 50×37 см) — 180 гривен; настенный цветной фотопортрет президента Януковича обрамлен прямоугольной рамкой из древесины (размеры: рамки 29 × 22 см, размера подложки обратной стороны 24×18 см.) — 57 гривен.

По версии следствия, директор лесхоза осознавал общественно опасный характер своих действий и опасные последствия в виде причинения материального ущерба государственному предприятию, но хотел их наступления, а потому действовал с прямым умыслом. Мужчине инкриминировали покупку 20 лишних портретов президента Януковича и приобретение гербов и фото Януковича по завышенным ценам.

Бывший директор лесхоза вину не признал. Объяснял, что выполнял указание сверху. Этот вопрос изучали на предприятии, были проанализированы сколько имеется помещений, которая для них необходимое количество символики. Он убеждал суд, что лично изучал ценовую политику, советовался с другими директорами и было принято коллегиальное решение о приобретении такой продукции у фирмы, которая предоставляла услуги по не только государственной символики, но и герба лесхоза. Других предложений по изготовлению лесного герба не поступало, тем более, это был самый экономный вариант. Лично он никого не знал из этой фирмы, ее представитель сам звонил. Была потребность в обеспечении служебных помещений предприятия государственной символикой, учитывая, что таких помещений лесхоз насчитывал 40, а заказали только для 19, то докупили еще. Обвиняемый пояснил, что изделия были из натурального дерева высокого качества, ручной работы и с ограниченным тиражом, поэтому и цена продукции была дороже.

В итоге бывшего руководителя лесхоза оправдали.

По результатам проведения повторной судебной товароведческой экспертизы в 2020 году определить рыночную стоимость сувенирной продукции на момент приобретения (апрель-май 2011) не усматривается возможным.

Эксперт не смог найти информацию о рыночных ценах по состоянию на 2011 год, в экспертном учреждении отсутствуют соответствующие архивные данные. Адвокат делал запросы в ряд сайтов, которые сообщили, что такие товары никогда не продавали и архивных копий своих страниц не имеют.

Предварительные выводы экспертиз по 2017 и 2011 годы были в материалах только в виде копий, так оригиналов этих документов не существует.

Время экспертизы в 2017 году экспертом для определения стоимости продукции были выбраны аналогичные по своим товарным характеристикам товары, информация из открытых источников, в том числе архивные копии сайтов. Вместе с тем, к экспертизе не включает приложения из перечисленных сайтов или их архивных копий, или из базы данных эксперта. Как следует из исследованных ответов на адвокатские запросы, части веб-сайтов, на которые ссылался эксперт, вообще в 2011 году не существовали. Так, из 17 веб-сайтов, указанных экспертом в заключении, 8 начали работать после 2011 года.

Заключение экспертизы, которая проводилась в 2011 году по заказу СБУ, суд также признал недопустимым доказательством. Указанные в заключении размеры продукции не соответствуют размерам, указанным в обвинительном акте, кроме того, экспертное исследование предназначено не в рамках данного уголовного производства. Официально досудебное расследование начато только в 2017 года.

Суд принимает во внимание, что приобретение сувенирной продукции не было инициативой обвиняемого. А речь шла о выполнении поручения председателя Государственного лесного агентства.

Купленная сувенирная продукция была на предприятии и использовалась по назначению. Допустимых доказательств приобретения товаров по завышенным ценам суд не увидел, как и не доказано, что у обвиняемого был умысел купить их по завышенным ценам.

Суд оправдал мужчину в связи с недоказанностью, что в его действиях есть состав преступления.