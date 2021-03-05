Сумчанку, которая забила до смерти сожителя табуретом, посадили под домашний арест Следственный судья Ковпаковского районного суда г. Сумы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 66-летней сумчанке.

Женщине сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека (уголовное правонарушение, предусмотренное частью второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам представления, подозреваемая во время ссоры с мужчиной, с которым вместе проживала последние полгода, нанесла ему многочисленные хаотичные удары табуретом по голове и различным участкам тела. Утром, обнаружив сожителя без признаков жизни, сообщила в полицию о своем поступке.

Срок действия постановления следственного судьи до 7 мая 2021 года, постановление может быть обжаловано в течение пяти дней с момента его объявления.