У Сумах відзначили переможців конкурсу серед молоді «Я і Кобзар» Відділ у справах молоді та спорту нагородив переможців конкурсу соціальних відеороликів «Я і Кобзар», що проходив із нагоди 207-ї річниці народження Тараса Шевченка.

Конкурсна програма передбачала декламування поетичних та прозових творів Кобзаря на фоні пам'ятки архітектурної спадщини. Відео слід було опублікувати в мережі Facebook чи Instagram не пізніше 9 березня.

Трьох кращих учасниць конкурсу, згідно оцінки працівників відділу у справах молоді та спорту, – Дарину ОСАДЧУ, Марію ВАКУЛІШИНУ та Любов БАРАБАНОВУ заступник міського голови відзначив цінними подарунками – смарт-годинниками та грамотами міської ради.

Заохочувальний приз – гру «Сумиполія» та пазли «Альтанка» отримали студенти 817–827 груп спеціальності культурологія навчально-наукового інституту культури і мистецтв СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

Станіслав Поляков подякував конкурсантам за участь та висловив сподівання, що наступного року конкурс соціальних відеороликів «Я і Кобзар» збере ще більшу кількість учасників. Цьогоріч свої відеороботи надали 49 юних сумчан.