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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумкой суд восстановил прокурора Маслюка в прокуратуре Запорожской области

Сумской окружной административный суд восстановил Александра Маслюка в должности начальника управления надзора за соблюдением законов органами Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы прокуратуры Запорожской области.

10 марта Сумской окружной административный суд рассмотрел дело №480 / 3308/20 по иску Маслюка Александра Николаевича к Запорожской областной прокуратуре, Офису Генерального прокурора о признании противоправным и отмене решения, приказа, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, пособия по временной нетрудоспособности и морального ущерба.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования и отменил приказ прокурора Запорожской области от 29.04.2020 № 726к об освобождении Маслюка А.Н. с должности начальника управления надзора за соблюдением законов органами Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы прокуратуры Запорожской области и из органов прокуратуры Запорожской области; возобновил Маслюка А.Н. в должности начальника управления надзора за соблюдением законов органами Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы прокуратуры Запорожской области с 01.05.2020; взыскал с Запорожской областной прокуратуры в пользу Маслюка А.Н. средний заработок за время вынужденного прогула с 01.05.2020 по 10.03.2021 в размере 383 505 грн. 12 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказано.

Решение суда в части восстановления в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула в пределах суммы взыскания за один месяц 36737 грн. 64 коп. подлежит немедленному исполнению.

Право Александр Маслюк
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