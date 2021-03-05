Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома Сегодня, 11 марта, в 2:39, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Мира в с. Сынивка на Липоводолинщине.

О пожаре сообщили хозяева. На место происшествия был направлен дежурный караул 17-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил перекрытия на площади до 3 кв. м и внутреннюю отделку стен на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома. Из-за сильного задымления, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 3:45 возгорание локализовали, а в 5:50 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Сынивка.

Допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательной печей и дымоходов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.