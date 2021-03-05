Школьник с Сумщины стал победителем Всеукраинского конкурса «ЭКО-ТЕХНО УКРАИНА 2021» «Эко-Техно Украина» - один из крупнейших конкурсов научного творчества учащихся, национальный этап Международного конкурса International Science and Engineering Fair (ISEF).

По информации Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации, первое место в финальном этапе конкурса в секции «Наука о земле и окружающая среда» получил ученик 11-го класса Березовского УПК Иван Еремин с проектом «Технология выращивания Miscanthus giganteus как альтернативного источника энергии в природно-климатических условиях Полесья».

В финале конкурса в этой же секции свою работу по теме «Исследование саморегуляции и динамического равновесия автоматизированной искусственной экосистемы на базе платформы KEYSTUDIO» представлял ученик 10-го класса Глуховской общеобразовательной школы № 1 Артур Васькин.