Правоохранители нашли сбежавшего из дома 14-летнего роменчанина в Киеве 10 марта в Роменский районный отдел полиции обратился директор учебно-воспитательного комплекса о том, что их 14-летний ученик течение 2-х дней не появляется на занятиях и отсутствует по месту жительства.

Общаясь с матерью пропавшего, оказалось, что это не первый случай, когда парень бежал из дома, но об этом никогда не сообщалось в полицию.

Благодаря неравнодушным гражданам беглеца удалось найти в городе Киев. Парня заметили возле одного из магазинов города и позвонили на специальную линию «102». Благодаря совместной работе ювенальной полиции Киевщины и Сумщины ребенка вернули домой.

В отношении матери парня рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.