Правоохранители нашли сбежавшего из дома 14-летнего роменчанина в Киеве

Общаясь с матерью пропавшего, оказалось, что это не первый случай, когда парень бежал из дома, но об этом никогда не сообщалось в полицию.
Благодаря неравнодушным гражданам беглеца удалось найти в городе Киев. Парня заметили возле одного из магазинов города и позвонили на специальную линию «102». Благодаря совместной работе ювенальной полиции Киевщины и Сумщины ребенка вернули домой.
В отношении матери парня рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности по ст. 184 «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.