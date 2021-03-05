Сумщина отримала 36 примірників «Пісенного «Кобзаря» Приємний сюрприз від благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського».

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації отримало від Благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського» 36 примірників вибраного з зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана» для подальшої передачі мистецьким навчальним закладам області.

Видання є нотним додатком до переданого Фондом управлінню культури у 2019 році аудіовидання «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар»», здійсненого за Всеукраїнським мистецьким проектом «Україна співає «Кобзаря»».

Ці подарунки дуже цінні для освітнього процесу мистецьких шкіл Сумщини та хорової практики творчих колективів.