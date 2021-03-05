Сумщина отримала 36 примірників «Пісенного «Кобзаря»

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації отримало від Благодійного фонду «Хорова школа Павла Муравського» 36 примірників вибраного з зібрання хорових творів у семи томах «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар». Хорова Шевченкіана» для подальшої передачі мистецьким навчальним закладам області.
Видання є нотним додатком до переданого Фондом управлінню культури у 2019 році аудіовидання «Тарас Шевченко. Пісенний «Кобзар»», здійсненого за Всеукраїнським мистецьким проектом «Україна співає «Кобзаря»».
Ці подарунки дуже цінні для освітнього процесу мистецьких шкіл Сумщини та хорової практики творчих колективів.