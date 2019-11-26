В Сумах появился второй виртуальный гид

Подробнее здесь https://visit.sumy.ua/virtualnii-gid-ar/.
Напомним: ранее о достопримечательностях рассказывал также сумской промышленник и меценат Иван Харитоненко.
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