Сумские футзалисты стартуют в плей-офф Экстра-лиги АФФК «Сумы» в эти выходные дважды сыграют с «Продэксимом».

В эти выходные в Херсоне стартует плей-офф Экстра-лиги-2020/21. АФФК «Сумы» в 1/4 сыграют с действующим чемпионом Украины, херсонским «Продэксимом», за который играет воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.

Напомним: в регулярном чемпионате обе встречи завершились победами херсонцев – 7:1 в Сумах и 6:0 в Херсоне.

Первые две встречи для нашей команды пройдут на выезде, в субботу и воскресенье. Начало обоих матчей - в 14.00.

Серия 1/4 финала турнира до трех побед одной из команд. Ссылка на онлайн-транляцию игры будет опубликовано на нашем сайте позже.