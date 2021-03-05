На Сумщине 50 154 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 11 марта в Сумской области 50 154 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 185 человек (Белопольский район – 6, Глухов – 3, Конотопский район – 1, Кролевецкий – 26, Лебедин – 8, Недригайловский – 6, Ахтырка - 7, Ахтырский – 7, Ромны – 1, Сумы – 102, Сумской – 8, Ямпольский - 10).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 715 летальных случая, из них за минувшие сутки - 8 (Недригайловский район – 1, Ахтырка - 1, Сумы - 6).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46 829 человек, из них за минувшие сутки - 89 (Глухов – 5, Конотопский район – 2, Кролевецкий – 16, Липоводолинский – 2, Недригайловский – 3, Ахтырка – 6, Ромны – 7, Роменский – 2, Сумы - 33, Сумской р-н – 6, Шосткинский – 1, Ямпольский - 6).