На Сумщине 8 летальных случаев от коронавируса За среду на Сумщине умерло 8 человек от последствий COVID-19.

Новых случаев инфицирования – 185, всего с начала пандемии 50 154. Выздоровело 88 человек, - всего 46 826. Умерло 8, всего – 715. Лечатся 2610.