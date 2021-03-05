На Сумщине уже больше 50 тысяч случаев заболевания COVID-19 На утро 11 марта в Сумской области подтверждено уже 50 154 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За среду добавилось 185 новых случаев.

В Украине 9084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4250 человек; летальных случаев - 262; выздоровели - 5330 человек; осуществлено тестирований за сутки - 106 464 (в том числе методом ПЦР - 47365, методом ИФА - 18615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40484).

За все время пандемии в Украине заболело - 1425522 человека; выздоровели - 1210246 человек; летальных исходов - 27 685; проведения ПЦР-тестов - 7235711.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 853 случая;

- Винницкая область - 659 случаев;

- Волынская область - 171 случай;

- Днепропетровская область - 339 случаев;

- Донецкая область - 276 случаев;

- Житомирская область - 384 случая;

- Закарпатская область - 463 случая;

- Запорожская область - 249 случаев;

- Ивано-Франковская область - 533 случая;

- Киевская область - 510 случаев;

- Кировоградская область - 68 случаев;

- Луганская область - 67 случаев;

- Львовская область - 600 случаев;

- Николаевская область - 143 случая;

- Одесская область - 588 случаев;

- Полтавская область - 358 случаев;

- Ривненская область - 267 случаев;

- Сумская область - 185 случаев;

- Тернопольская область - 355 случаев;

- Харьковская область - 558 случаев;

- Херсонская область - 44 случая;

- Хмельницкая область - 507 случаев;

- Черкасская область - 254 случая;

- Черновицкая область - 587 случаев;

- Черниговская область - 66 случаев.