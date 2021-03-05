Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:02287

В Сумах самоубийца устроил самоподжог

Тело нашли сегодня, 10 марта, утром на ул. Ковпака рядом с диагностическим центром Сумской областной больницы.

Как сообщили Данкор онлайн в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области, тело обнаружил случайный прохожий. Полиция прибыла на место происшествия около 8 утра. На месте был обнаружен обгоревший труп мужчины, 1953 г.р. Установлено, что он совершил самоубийство путем самоподжога. Известно, что раньше он неоднократно пытался покончить с собой.

Труп направлен в морг для установления причин смерти. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство».

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 49 969 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:04
В Сумах самоубийца устроил самоподжог
Сегодня 21:02
В Сумах на улице нашли обгоревший труп мужчины (обновлено)
Сегодня 20:28
В Сумах сын избил мать и пытался сжечь ее в квартире
Сегодня 18:02
Сумський центр УБД запрошує захисників України взяти участь в «Іграх Героїв»
Сегодня 17:55
На Сумщине начинается дорожно-строительной сезон - 2021
Сегодня 17:44
Сумская патрульная нуждается в помощи после смерти сына
Сегодня 17:28
Глуховская биатлонистка в ТОП-20 на Кубке IBU
Сегодня 17:10
Сумчанка получила две номинации в рейтинге от журнала Ukrainian people
Сегодня 17:06
Пограничники поймали жителя Сумщины с 20 нелегалами
Сегодня 16:37
Солістка Сумської філармонії отримала перемогу в Італії
Сегодня 16:22
В сумском центре админуслуг прекращают предоставление услуг Сервисного центра МВД
Сегодня 16:05
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
Сегодня 20:47
У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19
Сегодня 17:47
Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти?
Сегодня 15:48
Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік?
Сегодня 13:40
"Кусум Фарм": ответственность за здоровье людей и окружающую среду ®
Сегодня 07:01
100 років герою. Життєва історія Героя України з Сумщини Олексія Береста
Вчера 13:00
У війни немає статі: солдатки та лейтенантки з Сумщини розповідають свої історії з фронту
08.03.2021 14:44
Коронавирус на Сумщине: третья волна пошла
08.03.2021 12:45
Семь легендарных ненайденных сокровищ Украины: в окрестностях Глухова может быть спрятан клад Полуботка
08.03.2021 09:17
К 8 марта 8 сумских спортсменок ответили на 8 вопросов
08.03.2021 08:48
Лампы и светильники от Brille: на все случаи жизни
06.03.2021 19:13
Від народження до повноліття: права та обов’язки дітей у різному віці
05.03.2021 16:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Скажене весілля 3 (Любомир Левицький, 2021)
Скажене весілля 3 (Любомир Левицький, 2021)
Кино Планета Кіно
16.30; 17.15; 18.30; 20.30; с 11.03.2021 - 12.00; 14.00; 20.35
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 16.25
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Кино Планета Кіно
23.00
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Кино Планета Кіно
23.15
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Кино Планета Кіно
21.15
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Кино Планета Кіно
22.40
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
16.20; 18.40; с 11.03.2021 - 10.00; 16.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.