В Сумах самоубийца устроил самоподжог Тело нашли сегодня, 10 марта, утром на ул. Ковпака рядом с диагностическим центром Сумской областной больницы.

Как сообщили Данкор онлайн в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области, тело обнаружил случайный прохожий. Полиция прибыла на место происшествия около 8 утра. На месте был обнаружен обгоревший труп мужчины, 1953 г.р. Установлено, что он совершил самоубийство путем самоподжога. Известно, что раньше он неоднократно пытался покончить с собой.

Труп направлен в морг для установления причин смерти. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство».