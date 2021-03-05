В Сумах на улице нашли обгоревший труп мужчины (обновлено) В Сумах возле дома №20 по улице Ковпака, у Диагностического центра областной больницы, в зарослях на поле случайный прохожий обнаружил обгоревший труп неизвестного мужчины.

Проводятся соответствующие экспертизы, сообщает 0542.ua. Как сообщили в полиции, труп нашли сегодня. Предварительно, это было самоубийство. Вероятно, мужчина облил себя горючим и поджег. Подробности обещают завтра.