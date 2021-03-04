В Сумах сын избил мать и пытался сжечь ее в квартире Происшествие произошло 9 марта, около 12:00 в Cумах. В ходе внезапно возникшей ссоры 50-летний мужчина причинил своей пожилой матери множественные телесные повреждения. После чего поджег квартиру и скрылся.

В полицию об избиении женщины сообщил ее 31-летний сосед. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции во главе с руководством подразделения.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили ход событий того дня. Оказалось, что мужчина, увидев дым, который шел из окон соседней квартиры, поспешил туда, чтобы помочь. Позвонив в дверь квартиры, ему открыл 50-летний сын соседки и попросил помочь его матери. Вся квартира была наполнена дымом. Зайдя внутрь, на полу в куче хлама человек увидел избитую 69-летнюю пенсионерку, которая была без сознания.

После чего, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, полицию и потушил огонь на кухне. Мужчина не заметил, как сын потерпевшей тем временем исчез. Женщину с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции оперативно установили местонахождение неоднократно судимого сына потерпевшей и допросили его. В содеянном он сознался.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.