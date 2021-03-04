Сумський центр УБД запрошує захисників України взяти участь в «Іграх Героїв»

Цьогоріч турнір проходитиме у форматі онлайн – кожен учасник, який бажає проявити себе, має зареєструватися на сайті спортивної платформи «Winwod» та обрати вид змагання. Після цього, за умовами участі, необхідно буде виконати його у спортивному залі під відеозапис.

Організатори змагань (благодійна організація «Благодійний фонд «Майбутерра», Місія України при НАТО, громадська організація «Revived Soldiers Ukraine», спортклуб «DOG&Grand CrossFit») та сертифіковані судді з кросфіту перевірятимуть відео всіх учасників та визначать переможців та призерів.

Самі «Ігри Героїв» проходитимуть з 14 по 28 березня 2021 року.

Проєкт фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Зміцнення громадської довіри» (UCBI ІІ) та відбудеться за сприяння Міністерства у справах ветеранів України.

Участь є безкоштовною і доступною для всіх охочих. Детальніше за тел.: (063)0414420.