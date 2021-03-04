На Сумщине начинается дорожно-строительной сезон - 2021 Работы по ремонту дорог стартовали сразу на двух автодорогах: Н-07 «Киев-Сумы-Юнаковка» и Н-12 «Сумы-Полтава».

В 2021 году стартовали работы на участке км 232 + 260 - км 244 + 000 от черты города Ромны до поселка Недригайлов. Протяженность отрезка составляет 11,7 км. Ремонтные бригады начали фрезерование на участках и обустройство переходно-скоростных полос. Параллельно ведутся работы по расширению земляного полотна.

Также в этом году начались подготовительные работы к ремонту на участках автодороги Н-12. Ремонтировать эту дорогу начали в октябре прошлого года, на отдельных отрезках км 12 090 - км 67 + 120 села Верхняя Сыроватка в направлении села Боромля. Общая протяженность участков составляет 37,6 км.