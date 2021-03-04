Глуховская биатлонистка в ТОП-20 на Кубке IBU Стартовые гонки заключительного этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе проходят в условиях резкого порывистого и разнонаправленного ветра.

Так, даже в одном коридоре для стрельбы ветер около коврика и у мишени может иметь разное направление. Это создает очень серьезные сложности на огневых рубежах, и далеко не всем спортсменам в короткой индивидаульной гонке у женщин удалось приспособиться к таким необычным условиям. Или далеко не всем повезло с ветром, пишет biathlon.com.ua.

Первой ощутила на себе «прелести» ветровой обстановки сумчанка Вита Семеренко, стартовавшая раньше других украинок. Даже колоссальный опыт соревнований на разном уровне не помог нашей олимпийской чемпионке: бежала Вита быстрее остальных наших девушек, но восемь (!) штрафов на рубежах не позволили надеяться на достойный результат – 69-е место.

Куда лучше дела на огневом рубеже обстояли у Ирины Петренко и глуховчанки Анны Кривонос. Обе заработали по два штрафа, но при этом более опытная Ирина оказалась и более быстрой на трассе, финишировав в итоге в десятке лучших. Ане удалось добежать до 19-й позиции.

Остальные наши девушки ошибались в стрельбе больше, и зацепиться за кубковые очки не смогли. Кристина Дмитренко с пятью штрафами финишировала на 66-й позиции, а Надежда Белкина, повторив командный антирекорд гонки восемью промахами, закончила индивидуалку 86-й.

А победительницей гонки стала лидер Кубка IBU Ванесса Фогт. Немка подолгу выцеливала каждый выстрел, показав одну из худших скорострельностей в гонке, но это дало результат! Фогт стала единственной из 106-ти стартовавших участниц, закрывшей все 20 мишеней. Именно такая уникальная точность позволила Ванессе опередить на финише россиянку Анастасию Горееву – разрыв между двумя лидерами составил всего 12 секунд, при том что у Гореевой было три 45-секундных штрафа!

Бронзу на последнем круге разыграли три поздних номера – француженка Софи Шово, итальянка Ханна Аухенталлер, норвежка Юни Арнеклейв и австрийская юниорка Анна Гандлер. Софи, обладая более высокой скоростью по дистанции, опередила конкуренток, даже несмотря на лишний штраф в сравнении с ними. Соперницам не помогло даже то, что шли они по графику Шово – подиум для Франции.

В общем зачете Кубка IBU Ванесса Фогт укрепила свои лидерские позиции. Сразу три ее ближайших преследовательницы в тотале сегодня не набрали очков, и преимущество немки над конкурентками уже составляет 101 балл. Две украинки Анна Кривонос и Ирина Петренко расположились по-соседству на 17-18 местах.

Завтра в Обертиллиахе день без стартов, после чего мужчины и женщины посоревнуются в спринтах.

Индивидуальная гонка (короткая). Женщины

1. Ванесса Фогт (0+0+0+0) 36:21,8

2. Анастасия Гореева (1+2+0+0) +12,1

3. Софи Шово (0+2+0+1) +53,5

...

9. Ирина Петренко (0+1+0+1) +1:24,4

19. Анна Кривонос (0+1+1+0) +2:32,3

66. Кристина Дмитренко (0+0+3+2) +5:08,6

69. Вита Семеренко (1+4+1+2) +5:18,3

86. Надежда Белкина (3+1+3+1) +7:19,5