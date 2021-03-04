Сумчанка получила две номинации в рейтинге от журнала Ukrainian people Сумской дизайнер Светлана Волик отметилась в рейтинге от журнала Ukrainian people.

Об этом она сообщила в Фейсбуке. «Спасибо за номинацию. В первое в нашем городе Сумы бренд The_svoe имеет две номинации «Сто успешных людей Украины» и «История женского успеха», - написала она.