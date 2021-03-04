Пограничники поймали жителя Сумщины с 20 нелегалами Пограничники Сумского отряда задержали мужчину, который незаконно пересек границу с РФ в Украину с двумя десятками голубей.

Информацию о нахождении неизвестного вблизи государственной границы в районе населенного пункта Гаврилова Слобода, что в Середина-Будском районе пограничники получили от местного жителя.

Пограничный патруль, возглавляемый участковым инспектором пограничной службы, немедленно выбыл в указанное место и задержал правонарушителя.

Им оказался 43-летний гражданин Украины, житель приграничья. Мужчина нес две картонные коробки, в которых находились 20 декоративных голубей.

При осмотре пернатых, пограничники обратили внимание на то, что птицы были окольцованы. На кольцах указаны номера птиц, а также метка «RUS SRSG 2020», что свидетельствует о принадлежности к «Союзу российских спортсменов-голубеводов».

Задержанный пояснил правоохранителям, что якобы во время поиска собаки, которая сбежала от него в направлении границы, заблудился, а ящики с декоративными голубями он просто нашел.

Однако, проверив участок границы, пограничники установили, что мужчина незаконно пересек российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России и обратно.

Выявленных птиц, вероятно, использовали в соревнованиях.

Мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины ему грозит административная ответственность в соответствии со ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Сейчас правоохранители решают вопрос кому передать спасенных «крылатых спортсменов».