В сумском центре админуслуг прекращают предоставление услуг Сервисного центра МВД Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает о прекращении приема граждан для предоставления популярных услуг Сервисного центра МВД.

Речь идет о выдаче водительского удостоверения и выдаче свидетельства о регистрации / перерегистрации транспортного средства.

Решение связано с внесением изменений в постановление КМУ от 16 сентября 2020 № 844 «Об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», и во исполнение письма Территориального сервисного центра МВД № 5946 от 2 марта 2021 года.

В то же время горожанам напоминают, что территориальный сервисный центр продолжает прием граждан для предоставления вышеуказанных услуг по адресу: ул. Белопольское шоссе, 18/1.

О восстановлении приема граждан в ЦПАУ по данным вопросам будет сообщено дополнительно.