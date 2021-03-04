На Сумщине будут лечить коронавирус еще в трех больницах На Сумщине планируют задействовать для лечения больных COVID-19 еще 3 медицинские учреждения.

Об этом во время брифинга сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

«Сейчас в области задействовано 17 медицинских учреждений для лечения пациентов с COVID-19. Кроме того, мы подали в Министерство здравоохранения Украины еще три медицинских учреждения - Сумскую городскую центральную больницу, Шосткинскую городскую детскую больницу и Сумской областной диспансер радиационной защиты населения, - сообщил Сергей Бутенко. - Когда получим разрешение от руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций с COVID-19, Министра здравоохранения Максима Степанова, то заведения смогут заключать договоры с НСЗУ на получение «ковидных пакетов» и иметь возможность лечить, в случае необходимости, пациентов с коронавирусной инфекцией».

По словам начальника управления здравоохранения, сегодня на Сумщине развернуто 1939 коек, из них свободны - 1247.

«Коечного фонда достаточно для того, чтобы в случае обострения ситуации вовремя оказывать медицинскую помощь больным с COVID-19, - добавил Сергей Бутенко. - Также в области создан резерв кислородных концентраторов, поэтому при необходимости мы можем обеспечить дополнительно 346 коек кислородом».