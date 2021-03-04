Полиция разыскивает аферисток, которые обманули пожилую сумчанку на 90 тыс. грн В полицию обратилась 82-летняя сумчанка, которая сообщила, что неизвестные женщины мошенническим путем завладели ее деньгами.

Как сообщила пенсионерка, в ее квартиру пришла неизвестная женщина, которая представилась социальным работником. Сначала она предлагала помощь, но получив отказ, спросила, есть ли у старушки деньги. Мошенница придумала историю, что до конца текущего месяца надо обменять старую валюту на новую, и они, как социальные работники, могут помочь. Женщина даже позвонила своей «коллеге», которая якобы находилась у соседей. Таким образом, две женщины забрали 90 000 гривен и пообещали принести уже новые купюры через несколько дней. Ставшей жертвой мошенниц бабушка поняла только когда к ней пришел родственник, после чего сразу обратилась за помощью в полицию.

Полицейские предупреждают граждан не доверять информации полученной от незнакомых визитеров, кем бы они ни назывались. В коем случае не пускать в свое жилище посторонних лиц. Никому не говорите о своих сбережениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.