Відзнаку «За заслуги перед Сумщиною» ІІІ ступеня отримав краєзнавець Олексій Ленський Нагороду досліднику історії Сум, відомому краєзнавцювручив голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко.

Він подякував Олексію Васильовичу за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження й популяризації історико-культурних і природних багатств рідного краю. Побажав міцного здоров’я та видати ще багато цікавих творів.

«Важко уявити, якою була б наша історія без людей, що її досліджують і зберігають для наступних поколінь. Завдячуючи Вам, Суми та пам’ятки міста залишаться не лише в пам’яті старожилів, а й у Ваших книгах для наших нащадків», - зазначив Віктор Федорченко.

Олексій Ленський, якому 6 березня виповнилося 75 років, 55 з них присвятив краєзнавству, випустив 75 книжок. Вони розповідають про історії видатних людей, подій чи установ міста Суми та Сумської області. Самі назви цих видань розкривають теми досліджень краєзнавця: «Історія преси і журналістики», «Таке солодке слово «Театр», «Історія розвитку знарядь праці, економіки, освіти, культури на Сумщині», «Історія мистецтв Сумщини» та багато інших. Кожна книга краєзнавця спирається на архівні та історичні матеріали.

Не дивлячись на свій поважний вік, Олексій Васильович працює керівником краєзнавчого гуртка в Державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І. Г. Харитоненка. Каже, що гордий, що має можливість спілкуватися з молоддю, таким чином долучаючись до патріотичного виховання кадетів.

Олексій Ленський подякував голові Сумської обласної ради за визнання його вкладу у розвиток краєзнавства, повідомляє сайт облралди.