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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:40177

Глуховский биатлонист «в очках» на Кубке IBU

В австрийском Обертиллиахе короткой индивидуальной гонкой у мужчин стартовал заключительный этап Кубка IBU.

Стартовый лист вновь был достаточно внушительным - 125 спортсменов, из которых пятеро представляли Украину, пишет biathlon.com.ua.

Первым из украинцев, под вторым стартовым номером, на дистанцию отправился Тарас Лесюк. Успешно расправившись со всеми мишенями на первой лежке, на втором рубеже спортсмен, фактически, «зарубил на корню» все шансы на высокое место, допустив сразу четыре ошибки. Досадный сбой..., ведь две последующих стрельбы спортсмен вновь прошёл чисто, и если бы не та злополучная первая стойка, результат мог бы быть совсем иным. А так – лишь 41–ое итоговое место.

По-иному складывалась гонка для уроженца Сум Андрея Доценко. В отличие от Тараса Лесюка, Андрею не удалось пройти чисто ни один из рубежей – на каждом из них биатлонист допускал по одной–две ошибки, допустив суммарно 5 промахов. В финишном протоколе Доценко стал 65-ым.

Призер спринта в Брезно-Осрбли уроженец Сумщины Руслан Ткаленко сегодня, увы, не был точен на рубежах. Спортсмен заработал в общей сложности четыре с половиной минуты штрафа, ошибившись дважды на каждой из лежек и по одному разу на обеих стойках. А вот ходом в сегодняшней гонке Ткаленко был намного быстрее остальных украинцев и на финише опередил на две позиции Доценко, у которого меньше на один промах.

Лишь один чистый рубеж из четырех удалось провести глузовчанину Денису Насыко и четыре выстрела суммарно он отправил мимо мишеней на остальных рубежах. Но при этом отметим скорострельность Дениса – одну из лучших в гонке.

Последним из наших ребят на дистанцию отправился Руслан Бригадир, но передвигаться быстро по разбитой трассе было тяжело. Да и большое количество промахов не оставляли шансов на хорошие результаты.

Победу сегодня праздновал француз Юго Ривель, для которого она стала первой на Кубке IBU. Компанию ему на пьедестале составили итальянец Даниэле Каппеллари, финский спортсмен Хейкки Лайтинен, а также немец Юсус Штрелов. Финн впервые очутился на подиуме на международной арене.

К сожалению, лишь один из украинцев сегодня смог набрать кубковые очки – Денис Насыко, став 40–ым. В рейтинге Кубка наций IBU Украина опустилась на пятую строчку.

Индивидуальная гонка (короткая). Мужчины

1.  Юго Ривель  (0+1+0+0)  36:49,1

2.  Даниэле Каппеллари  (0+0+0+0)  +11,0

3.  Хейкки Лайтинен  (0+0+0+1)  +39,8

3.  Юстус Штрелов (0+0+1+0)  +39,8

...

40.  Денис Насыко  (1+2+0+1)  +3:39,9

41.  Тарас Лесюк  (0+4+0+0)  +3:40,9

63.  Руслан Ткаленко  (2+1+2+1)  +4:30,9

65.  Андрей Доценко  (1+2+1+1)  +4:37,1

93.  Руслан Бригадир  (0+2+3+1)  +6:52,5

Спорт
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