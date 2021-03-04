В Сумах вакцинировались от COVID-19 главные врачи больниц Для активизации вакцинации в области начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко, руководители учреждений здравоохранения и общественные деятели на собственном примере показали безопасность прививки.

В Сумской центральной районной клинической больницы вакцинировался начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, директор Сумского областного клинического медицинского центра социально опасных заболеваний Тарас Злыденный, главный врач Сумской областной клинической больницы Владимир Горох, главный врач Сумской ЦРКЛ Владимир Поцелуев, руководитель Сумского областного диагностического центра Ярослав Жданов и общественный активист Андрей Букин.

«Приказом Министра здравоохранения Максима Степанова с целью популяризации вакцинации было разрешено использовать остатки вакцины для прививки известных людей, руководителей медицинских учреждений, лидеров общественного мнения, чтобы они своим примером поощряли украинцев прививаться, - отметил Сергей Бутенко во время брифинга после вакцинации. - Поэтому сегодня мы показываем всем, что эта вакцина безопасна и медицинские работники могут смело, без колебаний ею вакцинироваться. Вакцины на сегодня достаточно».

По словам Сергея Бутенко, вчера Министр здравоохранения подписал письма в облгосадминистрации, согласно которым было несколько изменено «дорожную карту вакцинации». И с сегодняшнего дня стартует второй этап вакцинации. Поэтому все медицинские работники всех учреждений здравоохранения независимо от форм собственности имеют право прививаться.

Справка

По состоянию на вчера в области было о вакцинировано 410 человек. На сегодня запланировано привить 645 человек.