Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:56221

Ахтырские бойцы отличились на чемпионате Харьковщины

Ахтырские спортсмены приняли участие в открытом чемпионате Харьковской области по каратэ JKS, на котором завоевали 12 наград разной степени.

В соревнования приняли участие более 300 спортсменов из 20 спортивных клубов города Харькова и команды из Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Сумской области. При поддержке отдела молодежи и спорта Ахтырского городского совета 16 воспитанников общественной организации «Ахтырская ассоциация каратэ» приняли участие в чемпионате.

В своих возрастных и весовых категориях призовые места заняли:

Гуцев Константин - 1 место ката, 1 место кумитэ

Лисняк Александр - 1 место кумитэ

Бирюк Егор - 1 место ката, 3 место кумитэ

Хоменко Алексей - 1 место кумитэ

Ткаченко Вероника - 1 место ката

Чубар Олег - 1 место ката

Завьялов Артем - 2 место кумитэ

Давыдов Дмитрий - 2 место ката

Копыл Арсен - 3 место кумитэ

Теплухин Максим - 3 место кумитэ

Тренер команды - Копыл Вячеслав Викторович.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік?
Сегодня 13:40
"Кусум Фарм": ответственность за здоровье людей и окружающую среду ®
Сегодня 07:01
100 років герою. Життєва історія Героя України з Сумщини Олексія Береста
Вчера 13:00
У війни немає статі: солдатки та лейтенантки з Сумщини розповідають свої історії з фронту
08.03.2021 14:44
Коронавирус на Сумщине: третья волна пошла
08.03.2021 12:45
Семь легендарных ненайденных сокровищ Украины: в окрестностях Глухова может быть спрятан клад Полуботка
08.03.2021 09:17
К 8 марта 8 сумских спортсменок ответили на 8 вопросов
08.03.2021 08:48
Лампы и светильники от Brille: на все случаи жизни
06.03.2021 19:13
Від народження до повноліття: права та обов’язки дітей у різному віці
05.03.2021 16:48
8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?
04.03.2021 16:45
ФК «Виктория» собирается вложить в сумской стадион 2-3 млн долларов
04.03.2021 15:19
Чи можливо повернути кошти та відшкодувати збитки за неякісно надані стоматологічні послуги?
04.03.2021 15:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Скажене весілля 3 (Любомир Левицький, 2021)
Скажене весілля 3 (Любомир Левицький, 2021)
Кино Планета Кіно
16.30; 17.15; 18.30; 20.30; с 11.03.2021 - 12.00; 14.00; 20.35
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 16.25
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Кино Планета Кіно
23.00
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Фантазери / Ricchi di fantasia (Франческо Міччіке, 2018)
Кино Планета Кіно
23.15
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Кино Планета Кіно
21.15
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Кино Планета Кіно
22.40
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
16.20; 18.40; с 11.03.2021 - 10.00; 16.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.