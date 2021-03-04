Ахтырские бойцы отличились на чемпионате Харьковщины Ахтырские спортсмены приняли участие в открытом чемпионате Харьковской области по каратэ JKS, на котором завоевали 12 наград разной степени.

В соревнования приняли участие более 300 спортсменов из 20 спортивных клубов города Харькова и команды из Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Сумской области. При поддержке отдела молодежи и спорта Ахтырского городского совета 16 воспитанников общественной организации «Ахтырская ассоциация каратэ» приняли участие в чемпионате.

В своих возрастных и весовых категориях призовые места заняли:

Гуцев Константин - 1 место ката, 1 место кумитэ

Лисняк Александр - 1 место кумитэ

Бирюк Егор - 1 место ката, 3 место кумитэ

Хоменко Алексей - 1 место кумитэ

Ткаченко Вероника - 1 место ката

Чубар Олег - 1 место ката

Завьялов Артем - 2 место кумитэ

Давыдов Дмитрий - 2 место ката

Копыл Арсен - 3 место кумитэ

Теплухин Максим - 3 место кумитэ

Тренер команды - Копыл Вячеслав Викторович.