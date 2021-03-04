Ахтырские бойцы отличились на чемпионате Харьковщины

В соревнования приняли участие более 300 спортсменов из 20 спортивных клубов города Харькова и команды из Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Сумской области. При поддержке отдела молодежи и спорта Ахтырского городского совета 16 воспитанников общественной организации «Ахтырская ассоциация каратэ» приняли участие в чемпионате.
В своих возрастных и весовых категориях призовые места заняли:
Гуцев Константин - 1 место ката, 1 место кумитэ
Лисняк Александр - 1 место кумитэ
Бирюк Егор - 1 место ката, 3 место кумитэ
Хоменко Алексей - 1 место кумитэ
Ткаченко Вероника - 1 место ката
Чубар Олег - 1 место ката
Завьялов Артем - 2 место кумитэ
Давыдов Дмитрий - 2 место ката
Копыл Арсен - 3 место кумитэ
Теплухин Максим - 3 место кумитэ
Тренер команды - Копыл Вячеслав Викторович.