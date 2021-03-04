В Сумах проведут «финал четырех» Кубка Украины по футзалу Сегодня, 10 марта, состоялось заседание президиума Ассоциации футзала Украины, главным вопросом которого стало определение города, в котором состоится «финал четырех» Кубка Украины по футзалу.

По его итогам было решено акцептовать предложение АФФК «Сумы» и определить местом проведения финала город Сумы. Матчи состоятся 2-3 апреля в манеже СумГУ.

Поединки будут проходить в присутствии зрителей с возможностью заполнения 50% от общего количества мест (в случае отсутствия изменений в эпидемиологической ситуации в стране).

Напомним, что тремя участниками «финала четырех» стали АФФК «Сумы», киевский «ХИТ» и харьковский «Монолит-Viva Cup». Также к ним присоединится победитель пары «Ураган» - «Продэксим», сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.