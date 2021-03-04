На Сумщине украли полмиллиона на ремонте школы Директор ООО будет отвечать в суде за ремонт школы с убытками в 540 тыс. грн.

Роменской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который, злоупотребляя полномочиями, в официальных документах завысил стоимость выполненных строительных работ (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

По данным следствия, в 2017 году между отделом образования Недригайловской районной государственной администрации и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на выполнение работ по реконструкции здания Вильшанской общеобразовательной школы. После завершения части выполненных работ на основании предоставленных директором общества официальных документов на его счет перечислено почти 2,5 млн грн. Однако по результатам экспертизы выполненные работы по утеплению перекрытия чердака школы не соответствуют государственным строительным нормам и требованиям противопожарной безопасности. Кроме того, утепление фасада здания фактически не выполнялось, а закупленные для этого материалы складированы в подвальном помещении. Поэтому завышение стоимости строительных работ, указанных в официальной документации, составляет 540 тыс. грн.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.