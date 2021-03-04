Связали и ножом резали одежду на теле: грабители мучили пенсионерку на Сумщине (видео) На Сумщине грабители ворвались в дом 68-летней женщины. Сначала они избили ее, а затем связали, чтобы она не могла даже пошевелиться.

Воры кричали, толкали, залепили лицо и шею скотчем, ножом резали одежду прямо на теле. Потерпевшая рассказывает, что ничего не видела. На вопрос, где спрятаны деньги, женщина ответила, что в доме нет наличных. Тогда бандиты начали переворачивать все в доме, буквально разгромили дом, говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Нападающими оказались ранее судимые жители Днепра - 36 и 41 года. По месту их проживания полицейские обнаружили вещи потерпевшей. Добычей стали 1,7 тыс. грн, набор ключей, две бутылки масла и два пледа.