В Сумах начали вакцинировать полицейских В Государственном учреждении «Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Сумской области» состоялась первая вакцинация от COVID-19.

Среди вакцинированных медицинские работники, непосредственно оказывающих помощь больным COVID-19, и полицейские.

Сначала гражданам предлагали подписать информационную согласие и пройти оценку здоровья на проведение прививки.

Данные прививки являются добровольными и бесплатными. За сегодня вакцинировано 20 человек.

Сами пациенты признаются, что на вакцинацию пришли сознательно. И говорят, что никаких изменений, которые бы отличали самочувствие до и после, нет. Все чувствую себя нормально готовы снова идти работать.

После прививки гражданам предлагали пройти в комнату, где за ними в течение 30 минут наблюдали врачи. Нежелательных негативных последствий прививки не наблюдалось, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.