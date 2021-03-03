Сумские пограничники поехали на учения с НАТОвцами Пограничники Сумского отряда отбыли для участия в учениях в рамках JMTG-U.

Военнослужащие Сумского пограничного отряда отбыли для участия в учениях в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).

В рамках JMTG-U военнослужащие вооруженных формирований Украины проходят обучение по стандартам НАТО и приобретают возможностей действовать совместно с подразделениями стран-партнеров по Североатлантическому Альянсу.

Соответствующую подготовку проходит не только руководство и личный состав привлеченных подразделений, а также и офицеры пограничных отрядов и Национальной академии Госпогранслужбы.

В этом году в рамках JMTG-U будут тренироваться действовать и взаимодействовать по стандартам НАТО пограничники Сумского отряда вместе с военнослужащими одной из бригады Вооруженных Сил Украины.

Продолжатся обучение до конца апреля этого года.

Отметим, что пограничники Сумского пограничного отряда участвуют в таких мероприятиях впервые.